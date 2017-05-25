  • الخميس 28 شعبان 1438هـ - 25 مايو 2017م

بدأ بفرع واحد لـمطعمه قبل 30 عاماً وتوسع إلى 40 فرعاً

راشد الزعابي.. بساطة رأس المال لم تكسر طموحي والإصرار أهم مقومات النجاح
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تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017

فهد الأميري (أبوظبي)

بدأ راشد الزعابي، قبل ثلاثين عاماً بتأسيس مشروع «كافتيريا» صغير الحجم، ليبدأ مشروعه الخاص، الذي ما لبث أن تطور خلال هذه السنوات، ليصبح اليوم مالكاً لأكثر من 40 فرعاً لسلسلة كافتيريات معروفة ومنتشرة في العديد من المواقع الاستراتيجية مثل محطات البترول وغيرها بجميع إمارات الدولة،.

تقدم هذه المطاعم وجبات متنوعة، وأطلق عليها اسم «محارة البحر»، ليصبح علامة مميزة في عالم تقديم الوجبات السريعة، ويحرص الزعابي على الإشراف بنفسه على فروعه إيماناً منه بمقولة «أوقف على مالك ولا عشرة من عُمالك».

وجاء اختياره لـ«محارة البحر» كاسم تجاري لمشروعه انطلاقاً من حبه للبحر وارتباطه به في جميع مراحل حياته التي قضاها بين إمارتي رأس الخيمة وأبوظبي.

يقول راشد الزعابي، عن بدايته: «عشت أول ستة أعوام من عمري في إمارة رأس الخيمة قبل أن تنتقل أسرتي للعيش في أبوظبي، ونتيجة لمعيشتي بين إمارتين يشكل البحر جزءاً مهماً من جغرافيتهما، تولد في داخلي حب البحر الذي ورثته من والدي رحمه الله، وكنت أعمل في مجال القوارب، وأمتلك قوارب صيد على مستوى أبوظبي، وكان لدي «حضانات» للسمك في منطقة البطين أشعر بمتعة الاعتناء بها».

وتابع «فكرة إنشاء مشاريع المطاعم عندي بدأت حين عزمت مع مجموعة من أصدقائي على إنشاء (كافتيريا)، تقدم وجبات متنوعة في منطقة البطين بأبوظبي، قبل 30 عاماً، وشجعني الدخل المالي الجيد للمشروع على التوسع لإنشاء مشروعات مطاعم متنوعة». ... المزيد
     
 

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