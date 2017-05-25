«هيرميس» تتوقع عمليات دمج بين بنوك إماراتية

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد محمد فهمي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، أهمية توجه دول المنطقة إلى تنفيذ عمليات دمج بين الشركات والمؤسسات المالية من أجل مواجهة التحديات الحالية، وإيجاد كيانات أكبر وزيادة الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي، متوقعاً أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات عدداً من عمليات الدمج في الفترة المقبلة، خاصة أن عدد البنوك المحلية الحالي لا يتناسب مع حجم السوق، كما أن وجود كيانات مصرفية كبيرة يمكنها من الانتشار والتوسع خارج الدولة.

واعتبر فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة في مقرها في دبي أمس، أن توجه إمارة أبوظبي إلى دمج عدد من الشركات الحكومية يعني زيادة في كفاءة الأداء، ما يصب في مصلحة الكيانات المندمجة، منوهاً أن وجود كيان واحد قوي أفضل من وجود عدد من المؤسسات أو الشركات التي قد لا تستطيع المنافسة.

وكشف عن وجود رغبة قوية من عدد من الشركات الإماراتية للطرح للاكتتاب العام والإدراج في أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المجموعة المالية «هيرميس» تستهدف إتمام عمليتي اكتتاب للطرح العام قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، فضلاً عن إتمام عدد من عمليات الدمج والاستحواذ يراوح بين 4 إلى 6 عمليات خلال تلك الفترة، وشدد على أن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين المؤسساتيين، ولاسيما المؤسسات المالية الأجنبية الكبيرة، للاكتتاب في أسهم شركات إماراتية، ولكن لا يوجد العدد الكافي من الأوراق المالية المطروحة لتلبية ذلك الطلب وما يقلل من سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية، مستبعداً تنفيذ أي عمليات تخارج من شركات في الإمارات خلال العام الحالي.