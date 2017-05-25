«الاتحاد الوطني» أول مؤسسة بالقطاع الخاص تحصل على نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حصل بنك الاتحاد الوطني أول مؤسسة من القطاع الخاص وأول بنك بالدولة على نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، «إن بنك الاتحاد الوطني ملتزم بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء ومصرف الإمارات المركزي لرفع مستوى خدمة العملاء بهدف تحقيق سعادة المجتمع».

متانة القطاع المصرفي

ومن جهته، أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «تعد مبادرة إسعاد العملاء في القطاع المصرفي محوراً مهماً ضمن استراتيجية المصرف المركزي لعام 2017 – 2021، وأن بنك الاتحاد الوطني كان سباقاً لتحقيق هذا الإنجاز المميز».