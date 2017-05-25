  • الخميس 28 شعبان 1438هـ - 25 مايو 2017م

نهيان بن مبارك يؤكد التزام البنك برفع مستوى خدمة العملاء

«الاتحاد الوطني» أول مؤسسة بالقطاع الخاص تحصل على نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات
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تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حصل بنك الاتحاد الوطني أول مؤسسة من القطاع الخاص وأول بنك بالدولة على نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، «إن بنك الاتحاد الوطني ملتزم بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء ومصرف الإمارات المركزي لرفع مستوى خدمة العملاء بهدف تحقيق سعادة المجتمع».

متانة القطاع المصرفي

ومن جهته، أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «تعد مبادرة إسعاد العملاء في القطاع المصرفي محوراً مهماً ضمن استراتيجية المصرف المركزي لعام 2017 – 2021، وأن بنك الاتحاد الوطني كان سباقاً لتحقيق هذا الإنجاز المميز».

وقال إن المصرف المركزي قام بتوقیع مذكرة تفاهم مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لتطبیق نظام النجوم العالمي على القطاع المصرفي في الدولة، حیث یقیم هذا النظام تجربة المتعامل مع البنك ومدى قدرة الفروع التابعة له على تقدیم خدمات استثنائیة للمتعاملین تضاهي أفضل المستویات العالمیة في جودة تقدیم الخدمات. ... المزيد
     
 

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