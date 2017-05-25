منصور بن زايد: ملتزمون بالحفاظ على مكانة الإمارات العالمية في العمل التنموي

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية «جهود الصندوق التنموية ساهمت في تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة ريادية واحتلالها المراكز الأولى في تقديم المساعدات التنموية عالمياً»، مؤكداً التزام الصندوق بالحفاظ على تلك المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات في العمل التنموي العالمي، ومواصلة دوره الحيوي في هذا المجال لتبقى دولتنا رمزاً للعمل التنموي العالمي. وأوضح سموه، في كلمة افتتاحية للتقرير السنوي للصندوق 2016، الذي تم إطلاقه أمس، أن المكانة العالمية المرموقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات التنموية على مدى العقود الماضية جاءت من منطلق الإيمان الصادق بأهمية العون التنموي والتكاتف مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.

وأضاف، منذ أن تأسس صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 من قبل الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يسير على خطى ثابتة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدة الشعوب المحتاجة في بناء مجتمعات قوية وآمنة ومزدهرة، تتوافر فيها مقومات الحياة الأساسية، وتمكنها من مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وتابع سموه «اليوم ونحن نمر بالذكرى الخامسة والأربعين على نشأة الصندوق، نقف من خلالها على محطات مهمة في تاريخه الحافل بالعطاء، ونلمس المكانة الرائدة التي تبوأها بين المؤسسات المالية التنموية العالمية، فنرى النشاط التمويلي للصندوق وقد تضاعف أضعافاً عدة، معتمداً في عملياته التشغيلية على استراتيجيات متطورة، يقدم من خلالها المساعدات النوعية التي تساهم في تقوية المجتمعات، وتحقق لهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأوضح أنه على الصعيد العالمي، ساهمت جهود الصندوق التنموية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي في التصدي لأكثر التحديات الإنمائية صعوبة، وعلى رأسها تقليل نسب الفقر العالمي، وخلق فرص العمل، ومساعدة الشعوب على العيش ضمن ظروف بيئة سليمة، تحقق لهم متطلبات الحياة الكريمة.

وقال سموه «لتهيئة قاعدة صلبة يواصل الصندوق تنويع خيارته في العمل الإنمائي، والتركيز على قطاعات ذات أولوية للدولة المستفيدة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال العون التنموي، معتمداً بذلك على سياسات وإجراءات واضحة وشفافة».