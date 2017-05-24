مسؤولون وخبراء: المشروع يعزز جهود الإمارات في تنويع مصادر الطاقة وتلبية احتياجات المستقبل

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة المتجددة، أن إطلاق أبوظبي لأكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، يرسخ مكانة الإمارة الدولية فيما يتعلق بالريادة بقطاع الطاقة المتجددة عالميا، ويؤكد دور الإمارات باعتبارها دولة رائدة وداعمة رئيسة للجهود الدولية للحد من آثار التغير المناخي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن إطلاق أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم يعزز جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، والمقترن بالنهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وأوضحوا أن الحصول على الطاقة من مصادر جديدة كالطاقة الشمسية يسهم بشكل كبير في إطالة أمد احتياطيات النفط والغاز لتستفيد منها الأجيال المقبلة، مؤكدين أن الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في قطاعات جديدة، وخلق فرص عمل في مجالات تقنية تعزز رؤية دولة الإمارات في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد مسؤولون أن هذه الخطوة تتماشى مع إعلان دولة الإمارات مؤخرا استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، لاسيما فيما يتعلق برفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%. وأوضحوا أن اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات البيئة والتغيير المناخي، يضمن استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، مع مواكبة التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة والعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.