كليفلاند على بعد فوز من النهائي

واشنطن (أ ف ب)
بات كليفلاند كافالييرز حامل اللقب على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بتقدمه على بوسطن سلتيكس 3-1 في نصف نهائي المنطقة الشرقية.
وكان جولدن ستايت ووريرز الوصيف حجز بطاقته إلى نهائي الدوري للعام الثالث على التوالي بعد اكتساحه سان انتونيو سبيرز 4-صفر في نهائي المنطقة الغربية.
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وكان كليفلاند تقدم 2-صفر بعد فوزه على ارض بوسطن في المباراتين الأوليين، لكن الأخير فاجأه في عقر داره في المباراة الثالثة محتفظا بأمله في المنافسة على التأهل إلى نهائي البطولة.
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وتألق نجم كليفلاند كايري ايرفينج بشكل لافت في المباراة الرابعة فسجل 42 نقطة منها 21 في الربع الثالث، واستعاد زميله ليبرون جيمس إيقاعه بتسجيله 34 نقطة وأضاف إليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.