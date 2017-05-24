كليفلاند على بعد فوز من النهائي

واشنطن (أ ف ب)

بات كليفلاند كافالييرز حامل اللقب على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بتقدمه على بوسطن سلتيكس 3-1 في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وكان جولدن ستايت ووريرز الوصيف حجز بطاقته إلى نهائي الدوري للعام الثالث على التوالي بعد اكتساحه سان انتونيو سبيرز 4-صفر في نهائي المنطقة الغربية.

والتقى جولدن ستايت وكليفلاند في النهائي بالنسختين الأخيرتين، فتوج الأول في 2015 والثاني في 2016.

وكان كليفلاند تقدم 2-صفر بعد فوزه على ارض بوسطن في المباراتين الأوليين، لكن الأخير فاجأه في عقر داره في المباراة الثالثة محتفظا بأمله في المنافسة على التأهل إلى نهائي البطولة.

وكان كليفلاند كافالييرز عادل بعد الفوز الثاني الرقم القياسي في البطولة المسجل باسم لوس أنجلوس ليكرز في 1988 و1989 برصيد 13 فوزا متتاليا في البلاي أوف مع احتساب فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في نهائي 2016.

وتألق نجم كليفلاند كايري ايرفينج بشكل لافت في المباراة الرابعة فسجل 42 نقطة منها 21 في الربع الثالث، واستعاد زميله ليبرون جيمس إيقاعه بتسجيله 34 نقطة وأضاف إليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.