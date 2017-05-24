«البطاقة» تعيد شارابوفا إلى كأس روجرز

تورينتو (رويترز)

ستتضمن عودة ماريا شارابوفا من الإيقاف بسبب المنشطات الظهور في كأس روجرز للتنس في أغسطس بعد حصول المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على بطاقة اشتراك من منظمي البطولة التي تقام في تورونتو.

وعادت شارابوفا للعب الشهر الماضي بعدما نفذت عقوبة الإيقاف 15 شهراً عقب سقوطها في اختبار للمنشطات في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي وحصلت اللاعبة الروسية حتى الآن على ثلاث بطاقات اشتراك في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

وتأهلت شارابوفا إلى الدور قبل النهائي في أول بطولة تشارك فيها بعد العودة في شتوتجارت لكن منظمي فرنسا المفتوحة رفضوا على نحو مفاجئ منحها بطاقة اشتراك لشعورهم بالقلق من الإسراع نحو إعادتها للبطولة التي أحرزت لقبها مرتين.

ووصف كارل هيل مدير كأس روجرز شارابوفا بأنها لاعبة مفضلة عند الجماهير وقالت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 30 عاماً إنها حريصة على المشاركة في البطولة التي كان آخر ظهور لها فيها عام 2014.

وأضافت: أتطلع حقاً للعودة إلى كندا، إنها واحدة من أكبر البطولات في العام وأتمنى أن أقدم أفضل مستوياتي هناك.