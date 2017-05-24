مكافآت قيمة لجمهور «ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الجوائز المخصصة للجمهور الذي يحضر المنافسات اليومية، وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي من 28 مايو الجاري إلى 17 يونيو المقبل.

وتتضمن قائمة الجوائز سيارات «رنج روفر» فخمة للجمهور، وهدايا مقدمة من باريس جاليري، وهواتف حديثة وحقائب هدايا رياضية، وقسائم مشتريات من مختلف المحال قيمة كل قسيمة 1000 درهم.

كما سحبت قرعة بطولة البادل تنس، التي يتنافس بها 20 لاعباً في فئة زوجي المواطنين، و16 لاعباً في الفئة المفتوحة لرجال من الجنسيات كافة، إلى جانب البطولة الأكبر للفرق التي تجمع 55 لاعباً، وتم توزيع اللاعبين والفرق على المجموعات واعتماد برنامج المواجهات، علماً بأن منافسات البادل تنس تنطلق مع اليوم الأول للدورة، وتستمر حتى 15 يونيو المقبل.

ويتقدم فريق «أنكل سعيد» بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل التنس، قائمة الفرق المشاركة للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي، إلى جانب فرق أخرى، وهي: فريق الشيخ عبدالله بن مكتوم، أس أتش أم، فالنسيا، زاتا، بادل برو 1، ورلد بادل بور، بي جي بي جروب، أكاديمية راكيتس، بادل برو 2، ولوكوس. وكشفت اللجنة المنظمة عن ترتيبات «تحدي ناس الليلي» الذي يقام للمرة الأولى ضمن الدورة ويمتد لمسافة 5 كلم، حيث تم الإعلان عن وضع 13 عائقاً أساسياً أمام المشاركين، وأكدت اللجنة المنظمة أن باب التسجيل مفتوح للمشاركة في هذا التحدي الفريد من نوعه على صعيد منافسات الألعاب الرياضية حتى 30 مايو الجاري، وتقام المنافسات يومي 1 و8 يونيو.