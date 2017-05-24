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المنصوري والحمادي يستعرضان في «ويست ياس»

«المعمورة» تحلق بكأس جو جيتسو «الدار»
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تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق أكاديمية المعمورة بكأس أكاديميات الدار للجو جيتسو في نسختها الثالثة، وجاء فريق أكاديمية اللؤلؤة في المركز الثاني وحل فريق مدرسة الفلاحية في المركز الثالث.

وفازت حنين الخوري من أكاديمية الياسمينة بالبطولة الخاصة بالأفراد لفئة الأعمار بين 4 و5 سنوات، وحصل زايد الضهران من أكاديمية اللؤلؤة على الميدالية الذهبية.

وجمعت البطولة التي تنظمها أكاديميات الدار، وتقام بالشراكة مع اتحاد اللعبة وشركة بالمز الرياضية، 160 طالباً من 20 مدرسة في أبوظبي والتي استضافتها أكاديمية ويست ياس التابعة لأكاديميات الدار، وذلك ضمن الفئات والمدرسة التي يمثلونها.

وانضم إلى الطلاب المنافسين في أكاديميّة ويست ياس كل من زايد سيف المنصوري ويحيى الحمادي، وهما بطلان فازا بميداليات ذهبية متعددة في بطولة العالم للمحترفين، وبطولة «أبوظبي جراند سلام» العالمية، وكرّس البطلان وقتهما لإلهام وتشجيع الطلاب، واستعرضا مهاراتهما الاحترافية في منافسة ودية جمعتهما.

وشارك في البطولة طلاب من مدارس أكاديميات الدار، ومدارس أدنوك، والمدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، والعديد من الطلاب من مختلف أنحاء أبوظبي. ... المزيد
     
 

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