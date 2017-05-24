طائرة «العميد» تجدد شبابها بلقب كأس رئيس الدولة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

ضرب النصر بالآراء التي توقعت خسارته المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة عرض الحائط، مركزاً جهوده على تقديم كل ما في جعبته من إمكانيات أمام العين مساء أمس الأول لينجح «العميد» في معانقة الكأس الغالية بعد مباراة ماراثونية امتدت المنافسة فيها على مدار خمسة أشواط.

كان العين ظفر بنتيجة الشوط الأول بعدما لم يجد تلك المقاومة الكبيرة من لاعبي النصر وهو ما عزز من توقعات فوزه «السهل» باللقب، وتكراراً لسيناريو التفوق الذي سطره على «العميد» مرتين في بطولة الدوري، لكن العكس هو ما تمخضت عنه الأشواط التالية، إذ نجح النصر في الوصول إلى شوط فاصل حسم من خلال نتيجة هذه المباراة المهمة، والتي اعتبرت بمثابة منعطف مهم في تاريخ الطائرة النصراوية المتوقع لها المضي قدماًَ لمعانقة المزيد من الألقاب في المواسم القادمة، بفضل العناصر الشابة التي يضمها الفريق والتي يعول عليها الكثير في المستقبل، فيما كان لروح الشباب الدور الأكبر في تخطي عقبة العين المدجج بكوكبة كبيرة من النجوم الخبرة الذين لا يستهان بقدراتهم والذين لم يكونوا على الموعد في هذه المباراة المصيرية.

وبذلك يكون «العميد» قد نجح في معانقة لقب كأس رئيس الدولة، بعد غياب دام تسعة مواسم، إذ كان آخر عهده باللقب موسم 2007-2008، ليحرم العين بالتالي من الكأس الغالية التي غابت عن خزائنه طوال ال 21 عاماً الماضية، إذ كان آخر إنجاز لطائرة «الزعيم» على صعيد الكأس موسم 1995-1996.

وأكد يونس شريف مشرف لعبة الكرة الطائرة بنادي النصر أن «العميد» يعتبر أحد الفرق الرائدة على صعيد لعبة الكرة الطائرة، ونجح في العودة إلى منصات التتويج بعد الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، الذي يعتبر بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور أبناء النادي وجماهيره.