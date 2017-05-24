16 فريقاً في «الشارقة الرياضية» للصالات

عماد النمر (الشارقة)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات رفع جوائزها إلى مليوني درهم، في النسخة الثانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي تنطلق 30 مايو الجاري إلى 12 يونيو المقبل، بصالة نادي الشارقة الرياضي.

جاء ذلك خلال حفل قرعة البطولة الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الصحفية بمؤسسة الشارقة للإعلام بحضور محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية مدير البطولة وسعيد العاجل رئيس اللجنة الفنية بالبطولة وممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الـ16 المشاركة بالبطولة إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ضمت الأولى فرق رويال وفيكتوري والبحري والبركان، بينما ضمت الثانية سبورت فور أوول، وسي آر سفن، ولاماجيكا والعالمي، وجاءت فرق العميد والإمبراطور والمواليف والزعيم في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق إكسترا والجوارح والحمرية وشباب الشارقة.

ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح عقب صلاة التراويح مباشرة، وتقوم بتنفيذه شركة متخصصة، ويشمل عروضاً متنوعة بالليزر واستعراضات رياضية مختلفة، ويعقبه إقامة المباراة الأولى والافتتاحية للبطولة بين فريقي رويال حامل لقب النسخة الأولى والوجه الجديد في البطولة فريق فيكتوري، على أن يشهد اليوم انطلاق منافسات بقية الفرق المشاركة.

وقال محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، إن اللجنة المنظمة حرصت على مضاعفة جوائز النسخة الثانية للبطولة، التي شهدت نسختها الأولى نجاحاً لافتاً، وذلك من أجل تحفيز الشباب على المشاركة، وقد شهدت النسخة الحالية إقبالاً كبيراً فاق التوقعات، نظراً لما لمسه الجميع من نجاح بطولة العام الماضي، وطالب محمد خلف جميع اللاعبين والفرق بالمحافظة على الروح الرياضية الجميلة التي ظهرت في منافسات النسخة السابقة، مشيراً إلى أن البطولة لم تشهد حادثة واحدة أو اعتراضاً خارجاً عن النص، وسادت الروح الرياضية جميع الفرق منذ اليوم الأول وحتى الختام، وهو ما نحرص عليه من هذا الحدث الكبير، مؤكداً أن المشاركة ليست من أجل الصراع، بل من أجل منافسة شريفة وتجمع رمضاني يليق بأبناء الإمارات في إمارة الخير بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوجه دائماً بالتجمع الرياضي والتنافس الشريف بين شباب الوطن.

وأعرب خالد الحمادي عضو اللجنة المنظمة عن سعادته بإقامة قرعة النسخة الثانية وسط أجواء أسرية جميلة، وهو ما تحرص عليه اللجنة منذ النسخة الأولى، فالهدف الأول للبطولة هو تجمع للرياضيين وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة في أي مسابقة، والارتقاء بالأخلاق الرياضية، وقال إن جوائز هذا العام ارتفعت عن النسخة السابقة، حيث تم تخصيص مبلع 200 ألف درهم للفريق البطل، و100 ألف درهم للوصيف، و50 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، كما تم تخصيص جوائز لأفضل لاعب وهداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل تغطية صحفية، وبين أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة فرق من جميع إمارات الدولة، بعد أن كانت قاصرة في العام الماضي على فرق الشارقة، حيث توجد فرق من أبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان، إضافة إلى فرق الشارقة، وهو ما يعني نجاح البطولة في استقطاب كل شباب الوطن.

ولقد أعدت قناة الشارقة الرياضية مجموعة من البرامج لتغطية البطولة، ونقل جميع المباريات على الهواء مباشرة مع استديوهات تحليلية لكل مباراة بمشاركة نخبة من خبراء لعبة كرة الصالات، إضافة إلى برنامج خاص لرصد كواليس البطولة، وتغطية خاصة لبرنامج الصحافة اليوم لكل أخبار البطولة يومياً.