16 فريقاً في «الشارقة الرياضية» للصالات

عماد النمر (الشارقة)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات رفع جوائزها إلى مليوني درهم، في النسخة الثانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي تنطلق 30 مايو الجاري إلى 12 يونيو المقبل، بصالة نادي الشارقة الرياضي.
جاء ذلك خلال حفل قرعة البطولة الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الصحفية بمؤسسة الشارقة للإعلام بحضور محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية مدير البطولة وسعيد العاجل رئيس اللجنة الفنية بالبطولة وممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.
|
ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح عقب صلاة التراويح مباشرة، وتقوم بتنفيذه شركة متخصصة، ويشمل عروضاً متنوعة بالليزر واستعراضات رياضية مختلفة، ويعقبه إقامة المباراة الأولى والافتتاحية للبطولة بين فريقي رويال حامل لقب النسخة الأولى والوجه الجديد في البطولة فريق فيكتوري، على أن يشهد اليوم انطلاق منافسات بقية الفرق المشاركة.
|
وأعرب خالد الحمادي عضو اللجنة المنظمة عن سعادته بإقامة قرعة النسخة الثانية وسط أجواء أسرية جميلة، وهو ما تحرص عليه اللجنة منذ النسخة الأولى، فالهدف الأول للبطولة هو تجمع للرياضيين وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة في أي مسابقة، والارتقاء بالأخلاق الرياضية، وقال إن جوائز هذا العام ارتفعت عن النسخة السابقة، حيث تم تخصيص مبلع 200 ألف درهم للفريق البطل، و100 ألف درهم للوصيف، و50 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، كما تم تخصيص جوائز لأفضل لاعب وهداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل تغطية صحفية، وبين أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة فرق من جميع إمارات الدولة، بعد أن كانت قاصرة في العام الماضي على فرق الشارقة، حيث توجد فرق من أبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان، إضافة إلى فرق الشارقة، وهو ما يعني نجاح البطولة في استقطاب كل شباب الوطن.
ولقد أعدت قناة الشارقة الرياضية مجموعة من البرامج لتغطية البطولة، ونقل جميع المباريات على الهواء مباشرة مع استديوهات تحليلية لكل مباراة بمشاركة نخبة من خبراء لعبة كرة الصالات، إضافة إلى برنامج خاص لرصد كواليس البطولة، وتغطية خاصة لبرنامج الصحافة اليوم لكل أخبار البطولة يومياً.