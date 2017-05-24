10 فرق في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة عن تنظيم النسخة السادسة لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2017، من 28 مايو الجاري إلى 13 يونيو المقبل، على ملعب القبة الرياضية في فندق قصر الإمارات، برعاية تسويقية من طيران الاتحاد.

وجرت أمس في وزارة شؤون الرئاسة مراسم القرعة بحضور أعضاء اللجنة الرياضية وممثلي الفرق المشاركة، وهي 10 فرق، تمثل قطاعات وزارة شؤون الرئاسة والجهات التابعة لها، وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى:المكتب التنفيذي، طيران الاتحاد، مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، إدارة شؤون المواطنين، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، فيما ضمت الثانية فرق مكتب الأمين العام، مدارس الإمارات الوطنية، دائرة القضاء، فندق قصر الإمارات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وتفتتح البطولة بمواجهة قوية بين فريقي المكتب التنفيذي وفريق طيران الاتحاد، وتجمع المواجهة الثانية فريقي مركز خدمات المزارعين وإدارة شؤون المواطنين، وتستمر المنافسة في اليوم الثاني بمواجهات بين فرق المجموعة الثانية، وتفتتح بلقاء مكتب الأمين العام ومدارس الإمارات الوطنية، فيما يلتقي في الثانية فريقا دائرة القضاء وفندق قصر الإمارات.

تقام المباريات بإشراف حكام دوليين معتمدين من اتحاد كرة القدم، وتخضع البطولة لقواعد ولائحة تنظيمية، وإشراف لجنة فنية متخصصة، كما رصدت وزارة شؤون الرئاسة جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس في البطولة.

وهنأ راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، رئيس اللجنة الرياضية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثمناً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سموه غير المحدود للرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، ورعايته الكريمة لشريحة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدائمة بتوفير الإمكانيات وعوامل النجاح للتجمعات الرمضانية الكروية الهادفة.

وأكد العامري أهمية البطولة وتنظيمها في شهر رمضان المبارك للمرة السادسة على التوالي، ودورها المهم في دعم النشاط الرياضي للوزارة، وتنمية التواصل والتقارب وتوطيد الأواصر بين الموظفين المشاركين، وتشجيع الممارسات الرياضية الإيجابية في المجتمع، مشيرا إلى أن انضمام فريقي المكتب التنفيذي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، للمنافسة، يعد إضافة فنية كبيرة لهذا المحفل الرياضي .