عبد المنعم الهاشمي: «بطولة الضباط» تعزز رسالة «الرياضة أسلوب حياة»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم عبد المنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، باسم كل المنتسبين للاتحاد، بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده الله على قيادة وشعب الإمارات أعواماً عديدة، وهي ترفل في ثوب الرخاء والنماء والازدهار.

وثمن الهاشمي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدائم للرياضة والرياضيين بشكل عام، ولعبة الجو جيتسو خاصة، رافعاً إلى سموه شكر وعرفان كل المنتمين إلى اللعبة، من لاعبين وإداريين وفنيين.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرعاية سموه الدائمة للرياضة في شتى المحافل، ومنها أولمبياد الضباط الرمضاني بدورته رقم 21، والذي بات فعالية رئيسية ودائمة في أجندة الرياضة الإماراتية، كما بات بداية تنتظرها مختلف اللعبات، لتكون نقطة الانطلاقة لموسم جديد، حافل بالتحديات.

وأشار الهاشمي إلى أن أهم رسالة تقدمها بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة، هي أن الرياضة لا تتوقف، وأن ممارستها لابد وأن تكون على مدار العام، رافضاً أن يتكاسل البعض في الشهر الكريم وأن يركنوا إلى الجلوس، داعياً إياهم إلى الإقبال على الرياضة باعتبارها أسلوباً للحياة، مؤكداً أن شهر رمضان فرصة للتخلص من الكثير من العادات السيئة، وفتح صفحة جديدة مع النفس.