الهاجري: «عربية السيدات» حدث فريد

دبي (الاتحاد)

استقبل المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة مساء أمس الأول ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات لاستعراض أهم محاور عمل النسخة الرابعة من الدورة والتعريف بأهدافها ومراحل تطورها منذ انطلاقها.

حضر الاستقبال محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسالم الحبسي عضو اللجنة المنظمة العليا، مدير إدارة البرامج الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وهند الحوسني مدير الدورة العربية، وزكية المشرخ رئيس لجنة الاتصال المؤسسي بالدورة.

وتناول الطرفان الحديث عن أبرز محطات الحدث الذي يجمع نخبة من أبرز اللاعبات على مستوى الوطن العربي ويضم 9 رياضات بعد اعتماد الكاراتيه للنسخة الرابعة التي تنطلق فبراير من العام المقبل.

وتسلم الهاجري كتيب الدورة الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالحدث، مؤكدا أن الدورة تعزز بمبادئها ورسالتها السامية روح التنافس الأخوي والمحبة بين اللاعبات العربيات على أرض الإمارات، حيث نجحت إمارة الشارقة في تخصيص حدث فريد من نوعه، يقام كل عامين من أجل متابعة مستويات متقدمة في العديد من الرياضات الفردية والجماعية.

وأشار الهاجري إلى أن الحدث يسلط الضوء على رياضة المرأة في الوقت الذي توفر فيه قيادتنا الرشيدة السبل كافة لتمكينها وازدهارها على صعيد مختلف قطاعات الحياة.

وقال: برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خرج هذا الحدث إلى النور عام 2012 ليحقق بذلك نتائج ملموسة في كل النسخ التي جاءت نتاج عمل وجهد الفرق واللجان لإنجاحه ووصوله إلى تلك المرحلة، ونتمنى أن يمضي في تحقيق المزيد من النجاحات التي ستعود بالفائدة المرجوة ليس على مستوى رياضة الإمارات فحسب بل على الرياضة العربية بصفة عامة.