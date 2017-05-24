مهرجان أبوظبي الرياضي ينطلق 8 يوليو لمدة 55 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن تنظيم مهرجان أبوظبي الرياضي في نسخته الثانية، لمدة 55 يوماً ابتداءً من 8 يوليو المقبل وحتى 31 أغسطس المقبلين، تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك».

ويأتي تنظيم المهرجان لتشجيع مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة، وتوفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، والتوعية بأهمية ودور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، ورفع المستوى الثقافي بالرياضة للأجيال (كباراً، صغاراً، رجالاً، سيدات)، وذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة الصيف للمدارس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي في قاعة كابيتال 8 في «أدنيك» أمس، وحضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ويشمل المهرجان بدورته الثانية 15 نشاطاً رياضياً ويخدم أفراد المجتمع كافة وبصفة مفتوحة للعوائل وسط تنوع الرياضات والألعاب الترفيهية للصغار، ومن بينها أنشطة كرة القدم، كرة السلة، الريشة، كرة الطائرة، التنس المصغر، تنس الطاولة، مضمار للجري، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، أكروبول للأطفال (رمي الكرة - القفز)، منطقة أدغال للأطفال، منطقة ترامبولين للأطفال «القفز»، جايرو سكوب للأطفال «الكرسي المتحرك 360 درجة بالمحور نفسه»، منطقة تزلج للأطفال والكبار، اليوغا والكروس فت للسيدات).