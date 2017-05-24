468 لاعباًً يتنافسون في كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، والتي تستمر حتى الغد، بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بمشاركة 468 لاعباً في مختلف المراحل السنية ومن بينهم 9 لاعبات يشاركن في المنافسات ويمثلوا جميعهم 20 نادياً من إجمالي عدد أعضاء أندية ألعاب القوى في الدولة والبالغ عددهم 21 نادياً. يبلغ عدد المشاركين في منافسات الرجال 122 لاعباً، وفي فئة الشباب 109 لاعبين، وفي الناشئين 115 لاعباً، وفي الأشبال 117 لاعباً، علاوة على 9 فتيات من ناديي الإمارات والظفرة، ليبلغ إجمالي المشاركين في البطولة 468 لاعباً ولاعبة.

وانتهزت أسرة أم الألعاب الإماراتية فرصة إقامة البطولة «الغالية على قلوبنا» ورفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعيده على الدولة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وأكد المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، على أن البطولة من أهم بطولات الاتحاد، لأنها تحمل اسم رمز الإمارات، مشيراً إلى أنها البطولة الوحيدة التي لم تتوقف منذ انطلاقته، مضيفاً أن النسخة الجديدة من البطولة تحمل في طياتها إضافة جديدة تتمثل في التنافس في الفئات الـ4 إلى جانب مشاركة اللاعبين غير المواطنين «المحترفين».

من جانبه أشاد محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، بانطلاق هذه البطولة الغالية، مشيراً إلى أن البطولة شهدت سيطرة وصلاوية في الثمانينيات ثم ظهرت منافسة وندية من الأهلي ثم العين ثم دخل النصر على الخط وتراجع الوصل والعين نسبياً، معرباً عن آماله أن يعود فريق ألعاب القوى بالوصل إلى مستواه المعهود في الموسم المقبل. وطالب العامري الإعلام بحضور المنافسات ونقل صورة حقيقية وبشفافية عن المسابقة لأنها لعبة رقمية تستحق التشجيع، وأن نبحث عن الكيف وليس الكم، وأن تكون هناك مخرجات فنية.

وأكد محمد سعيد خلفاوي المدير الفني لفريق النصر أن استراتيجية نادي النصر تهدف إلى الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة من خلال التركيز على المراحل السنية، لذلك استقطبت إدارة النادي عدداً من اللاعبين من بلغاريا ومصر ونيجيريا إلى جانب كوكبة من اللاعبين المواطنين ووفرت لهم كل متطلبات النجاح حتى نتمكن من الفوز بالكأس الغالية، وتوقع خلفاوي أن تحتدم المنافسة مع العين والأهلي متمنياً أن تشهد البطولة تحقيق أرقام جديدة. أما رأفت سليمان مدرب نادي العين فقد عبر عن ثقته في قدرة فريقه على السيطرة على منافسات الشباب، مؤكداً أنه لا توجد منافسة حقيقية لأن فريقه هو الأقوى بفضل سياسة النادي الذي اعتمد على الاهتمام بالقاعدة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعله يجني ثمار هذه السياسة الحكيمة، مشيراً إلى أن ناديه يشارك بصفة رمزية في مرحلة العموم.