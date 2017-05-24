«مهرجان منصور بن زايد» يشارك في «الملتقى الرياضي» الأول للقدرة

عصام السيد(برشلونة)

شارك مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الملتقى الرياضي الأول «لرياضة سباقات القدرة» برعاية الاتحاد الدولي للفروسية 2017، الذي عقد في مركز السوكري للاجتماعات (كامبرا) في مدينة برشلونة بإسبانيا على مدى يومي 23 و 24 أبريل .

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «ايفهار» بأنه بناء على مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بدعم سباقات القدرة محلياً وخارجياً للحفاظ على التراث.

بادر اتحاد الإمارات للفروسية في الكلمة التي ألقاها الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية بتقديم الشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللامحدود لسباقات القدرة، ولاتحاد الفروسية بصفة خاصة من خلال التعاون الذي بدأ في أبوظبي وتم تنفيذه في مدريد بالترويج لشعار الاتحاد.

كما أثنى ممثل الاتحاد البلجيكي للقدرة الذي ألقى الضوء على بطولة الماستر التي تقام في بلجيكا بالرعاية المتميزة للمهرجان، والتي تضم بطولة «أم الإمارات» للأمم للسيدات للقدرة، إلى جانب بطولة العالم للخيول الصغيرة، وبطولة أوروبا للقدرة.