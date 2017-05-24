بقرار محمد بن زايد إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي



تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة اللواء محمد خلفان مطر الرميثي - نائباً للرئيس، ومحمد محمد علي فاضل الهاملي، ومحمد إبراهيم محمود محمد المحمود، والدكتور علي صالح علي محمد بن تميم، والدكتور مطر راشد محمد سالم الحايطه الدرمكي، وعبدالله عبدالرضا عبدالله محمود الخوري، وحمد علي محمد القاضي الظاهري، وعلي عبدالله محمد مطر الرميثي، وفيصل عبدالله عبدالقادر عثمان الشيخ، ويوسف محمد رسول محمد الخوري، ومطر سهيل علي اليبهوني الظاهري.