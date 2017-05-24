المحكمة الإسبانية تؤيد حبس ميسي

مدريد (أ ف ب)

رفضت المحكمة العليا الإسبانية أمس الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي.

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 مليون يورو تتعلق بحقوق صورته، تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.

وعلقت عقوبة السجن كما هي الحال عادة في إسبانيا، عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهراً إلى 15 شهراً، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملاً مخففاً.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت أنهما قاما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروجواي، دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي قد وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقوداً مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملاً بدلاً عن ذلك شركات وهمية، وأكد النجم البالغ من العمر 29 عاماً، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيراً إلى أنه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.