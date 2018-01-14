شباب الأهلي يكسب حتا.. والسماوي يعبر العين

أسامة أحمد (دبي)

افتتح شباب الأهلي - دبي الدور الثاني لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعبور حتا 3/‏صفر في المباراة التي أقيمت بصالته مساء أمس الأول ليحافظ على القمة بفارق 4 نقاط كاملة عن بني ياس الوصيف بعد أن رفع محصلته إلى نقطة 22 مواصلا سيناريو الفوز في مبارياته الثمانية التي لعبها في المسابقة دون أن يتجرع مرارة الخسارة على حساب حتا في الدورين الأول والثاني وعجمان والعين والنصر والجزيرة وبني ياس والوصل، بينما تجمد رصيد الفريق الحتاوي عند نقاطه الثمانية في المركز السادس متفوقا على عجمان صاحب المركز السابع وقبل الأخير بفارق نقاط الأشواط.

كما حافظ بني ياس على مركز «الوصيف» بعد تخطيه عقبة العين بنتيجة 3/‏صفر ليصطاد الفريق جميع عصافير «موقعة العاصمة» بحجر واحد معززا فوزه على البنفسج في الدور الأول بفوز ثان في الدور الثاني ومؤكدا أحقيته بالمركز الثاني في المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة متأخرا عن شباب الأهلي - دبي بـ 4 نقاط، فيما حل الزعيم في المركز الثالث برصيد 12 نقطة متأخرا عن العميد صاحب المركز الرابع بـ 3 نقاط. وعمق عجمان جراح «إمبراطور الطائرة» بالفوز عليه 3/‏1 في المباراة التي أقيمت بالصالة البرتقالية ليحقق الفريق 3 نقاط رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير بفارق 5 نقاط كاملة عن الأصفر الوصلاوي صاحب المركز الأخير والذي لا يتناسب مع فريق بحجم «الإمبراطور». وحافظ النصر على المركز الثالث بفوزه على الجزيرة 3/‏1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الزرقاء بعد أن رفع رصيد إلى 15 نقطة بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 10 نقاط في المركز الخامس. وتقام مباريات الجولة التاسعة الجمعة المقبل حيث يستضيف عجمان شباب الأهلي - دبي «المتصدر» فيما يحل النصر ضيفا على الوصل بزعبيل بينما يستضيف بني ياس فريق الجزيرة ويلتقي بالصالة البنفسجية فريقا العين وحتا.