185 فرصة استثمارية في أبوظبي بــ 120 مليار درهم

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

قدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قيمة 185 فرصة استثمارية متاحة في الإمارة حالياً بـ 120 مليار درهم، مشيرة إلى أن الدائرة ستفتتح خلال الربع الثالث من العام الحالي مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي سيختص بالترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، وتوفير كل وسائل الدعم للمستثمرين، بحسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة.

وأكد المنصوري، أن إمارة أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، وذلك بالمقارنة بمجموعة الدول الأخرى. وأشار إلى نجاح الإمارة في تجاوز المستهدف في رؤية أبوظبي 2030 بوصول مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية إلى 60%، مقابل 40% للقطاع النفطي.

وحول معدلات النمو المتوقعة، أوضح المنصوري، أن تقديرات الدائرة للنمو الاقتصادي بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة تتراوح بين 3.7 إلى 4%، وأن النمو للعام الحالي يتراوح بين 2.9 إلى 3.1%.