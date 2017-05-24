محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات



تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017 أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعضوية أصحاب المعالي والسعادة والسادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، وريم إبراهيم الهاشمي، ونجلاء بنت محمد العور، وشما سهيل المزروعي، وعبد العزيز‏‭ ‬عبد الله ‬الغرير، ‬ومبارك ‬سعيد ‬الشامسي، ‬وريم ‬يوسف ‬الشمري، ‬ومحمد ‬علي ‬العبار، ‬ومحمد ‬حمد ‬غانم ‬المهيري، ‬ومنى ‬عيسى ‬صالح ‬القرق‬، ‬والدكتورة فراوكة ‬هيرد ‬باي.