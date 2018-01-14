راشد بن دلموك بطل كأس الريف للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

انتزع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «تيجام الملس» لإسطبلات «ام7» بطولة سباق كأس الريف للقدرة لمسافة 120 كم «دولي نجمتين» الذي أقيم أمس في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة.

ونظم السباق برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وخصصت أربع سيارات للفائزين الأوائل، وقطع البطل راشد بن دلموك آل مكتوم مسافة السباق الكلية في 4:14:42 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.26 كم في الساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة محمد الخييلي على صهوة «اس سي كوبرنيكو» لإسطبلات الريف العجبان، مسجلاً 4:14:52 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.25 كم في الساعة.

وأحرز المركز الثالث الفارس الاوروجواني جونثان ريفيرا على صهوة «اتش في شيرو» لإسطبلات (الريف العجبان)، مسجلاً 4:23:12 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.35 كم في الساعة.

عقب ختام الشوط قام د. غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، بتقديم الجوائز للفائزين.

وأشاد الفارس راشد بن دلموك آل مكتوم بالجواد «تيجام الملس» واصفاً بأنه أحد أفضل الخيول التي قادها في السباقات، وهو نوعية من الخيول الجبارة، وفيه «زود» حيث بذل مجهوداً خارقاً بالرغم من صعوبة أرضية ميدان الوثبة.

واستطاع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن يحقق الفوز بأداء تكتيكي عال التزم به خلال المراحل المختلفة للسباق وارتكز على وتيرة سرعة واحدة مع مراقبة خيول المجموعة. وكان الفارق مع المتصدر بالمرحلة الأولى في حدود دقيقتين، وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في وتيرة السرعة في المرحلة الثانية، إلا أن الفارس الشيخ راشد بن دلموك ظل متمسكاً بنفس معدل سرعته، وبلغ الفارق في هذه المرحلة دقيقة ونصف الدقيقة. وواصل البطل أداءه المتميز متمسكاً بتكتيكه الحذر في السرعة في المرحلة الثالثة والتي شهدت زيادة كبيرة في السرعة وحل في هذا المرحلة في المركز الرابع، وزاد الفارق عن متصدر هذه المرحلة خليفة الخييلي حتى وصل إلى 4 دقائق. وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن المتصدر خليفة الخييلي في طريقه لتحقيق الفوز بكل سهولة بعد وصول الفارق إلى نحو 4 دقائق عن الوصيف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في هذه المرحلة، إلا أن ابن دلموك كان له رأي آخر. وبدأ منذ منتصف المسافة في المرحلة الأخيرة في زيادة السرعة تدريجيا ليلحق بالمتصدر في الكيلومترات الأخيرة لتنتهي الصدارة عند الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ليحقق فوزاً رائعاً بلقب نسخة هذا الموسم من سباق الريف. وعقب نهاية السباق، أكد عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، أنه سيتم توجيه الدعوة لنخبة من الفرسان والفارسات العالميين من أميركا وأوروبا مع خيولهم، للمشاركة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي سيقام بالوثبة 10 فبراير المقبل. كما أكد أن التجهيزات مستمرة لتنظيم هذا السباق بصورة مثالية، كونه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع. وأشاد النعيمي بالمشاركة القياسية التي شهدها سباق كأس الريف للقدرة والتي بلغت 213 خيلا من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة و تميز بقوة المنافسة.