«غرفة أبوظبي» تختتم البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكّمين

دبي (الاتحاد)

اختُتمت أمس أعمال البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكّمين الذي نظمه مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري -إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت أعماله 12 أسبوعاً، حسب بيان أمس.

وتضمن البرنامج مرحلة تمهيدية وخمس مراحل مترابطة مثلت برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد المحكّمين، ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على (الشهادة الاحترافية) التي تمكّنه من القيد كمحكّم معتمد بجدول مُحكّمي مركز التحكيم الخليجي.

وركزت المرحلة التمهيدية على مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، فيما كان موضوع المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، والمرحلة الثانية عن إجراءات وإدارة دعوى التحكيم. وتناولت المرحلة الثالثة حكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، فيما ركزت المرحلتان الرابعة والخامسة على تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر الفنية والقانونية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، وهو مُتاح لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.