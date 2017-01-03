«غرفة أبوظبي» تختتم البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكّمين

دبي (الاتحاد)
اختُتمت أمس أعمال البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكّمين الذي نظمه مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري -إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت أعماله 12 أسبوعاً، حسب بيان أمس.
وتضمن البرنامج مرحلة تمهيدية وخمس مراحل مترابطة مثلت برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد المحكّمين، ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على (الشهادة الاحترافية) التي تمكّنه من القيد كمحكّم معتمد بجدول مُحكّمي مركز التحكيم الخليجي.
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ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر الفنية والقانونية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، وهو مُتاح لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.
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