تحالف دعم الشرعية يدين محاولة اغتيال ولد الشيخ

الرياض (وام)

أدانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة اغتيال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الليلة الماضية في صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية « واس « عن قيادة التحالف في بيانها أمس تحميلها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح «مسؤولية مثل هذه الأعمال الغادرة والجبانة وغير المسؤولة التي تهدف إلى إعاقة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة» ، مشيرة إلى أنها «تؤكد الحقيقة الماثلة للعيان والمتمثلة في النهج الإجرامي للميليشيات وقوات المخلوع صالح وأنه لا يمكن الوثوق فيها».