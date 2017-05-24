دخول 41 شاحنة إغاثة إلى بلدات بالقلمون الشرقي



تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017 عمان (وكالات) أعلن الهلال الأحمر السوري، أمس، دخول قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى بلدات جيرود وعطنة والناصرية بالقلمون الشرقي بريف دمشق. وأوضح أن قافلة مكونة من 41 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وصلت إلى المنطقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة. وأضاف أن المساعدات ضمت 8850 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين ومواد تغذية و5450 سلة مواد مطبخ و2500 سلة صحية و8125 بطانية وحليب وألبسة للأطفال، إضافة لمواد طبية وأدوية.