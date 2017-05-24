دعوة أممية للعراق إلى الوفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الكويتيين

نيويورك (وكالات)

دعت الأمم المتحدة العراق إلى الوفاء بالتزاماته الخاصة بغزوه للكويت عام 1990، لاسيما الشق الإنساني منها «وتقديم الأجوبة لتساؤلات الأسر حول مفقوديها»، مشيدة بالدعم الكويتي للعراق في مواجهته للتحديات. جاءت الدعوة خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية، قدم فيها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق يان كوبيش تقريراً حول تطورات قضية المفقودين الكويتيين، وأيضاً المفقودين من الدول الأخرى، إضافة إلى قضية الممتلكات الكويتية المسروقة، لاسيما الأرشيف الوطني.

وذكر كوبيش أنه مضى عام منذ نقل ملف المفقودين الكويتيين من وزارة حقوق الإنسان العراقية إلى وزارة الدفاع.