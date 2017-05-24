الأطباء ينضمون لاحتجاجات فنزويلا

كراكاس (وكالات)

انضم الأطباء إلى حركة الاحتجاج في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما نقل شاب إلى المستشفى بعد إحراقه من قبل حشد غاضب. وقالت النيابة العامة، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جميعهم بالرصاص في أعمال عنف في ولاية باريناس التي يتحدر منها الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ما يرفع حصيلة التظاهرات التي دخلت أسبوعها الثامن إلى 51 قتيلا. وذكرت مصادر أن متظاهرين قاموا بإحراق مكتب حكومي وسيارة للشرطة في باريناس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم في مشاهد باتت عادية بعد أسابيع من الاضطرابات. وقال الجراح فرناندو غودايول (50 عاما)، إن البلاد على حافة كارثة والنظام الصحي كارثة. وأضاف «نشعر بالخوف من الخروج، لكننا سنواصل تحركنا حتى يحدث تغيير». ووقعت صدامات جديدة بين المحتجين والشرطة في ضواحي كراكاس أيضا، حيث أغلق متظاهرون الشوارع بحواجز.