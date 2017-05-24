الفلبين تطارد زعيم «داعش» في ميندناو

مانيلا (وكالات)

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الأحكام العرفية في إقليم ميندناو بجنوب البلاد، في أعقاب القتال الدائر بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين. وأفادت السلطات بأن قوات الأمن اشتبكت مع عشرات المسلحين الذين يحمون اسنيلون هابيلون قائد جماعة «أبو سياف» المعروفة بعمليات الخطف وزعيم تنظيم «داعش» في الفلبين. وأعلن رئيس أركان الجيش الجنرال ادواردو آنو، أن شرطياً قتل على الأقل في عملية مطاردة هابيلون. ودارت المعارك في مدينة مراوي حيث هاجم المسلحون مستشفى خلال الاشتباكات. وأوضح أن القتال اندلع عندما اقتحمت قوات الجيش والشرطة منزلاً بعد الظهر، حيث يعتقد أن هابيلون، الذي رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار للقبض عليه، كان مختبئا.

وأظهرت صور نشرها سكان مراوي على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين يسيرون في شوارع أحد أحياء المدينة. وقالت امرأة طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها رأت نحو عشرة مسلحين يتخذون مواقعهم على مدخل مستشفى حكومي.

وأضافت أن الشرطة اشتبكت مع المسلحين قرب المستشفى، ما تسبب بإصابة ضابط بجروح خطيرة ومقتل أحد المتطرفين. إلا أن الجيش لم يؤكد بعد مقتل المسلح، فيما أشار آنو إلى إصابة ثمانية عناصر أمن في الاشتباكات.