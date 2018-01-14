الدراجات ترسم لوحة تحدي الصحراء في البداير

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي، بتتويج أربعة دراجين عالميين، تنافسوا على رمال صحراء البداير مع أكثر من 65 متسابقاً عربياً وعالمياً ضمن ثلاث فئات.

شهد المهرجان الذي تنظّمه قناة الشارقة الرياضية، تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء» تسيّد ستة متسابقين إماراتيين منافسات كلّ سباقات فئة التحمل للمركبات الصحراوية ‏ATV ‬الـ«‬Buggy»‬، ‬وفئة ‬الـ‭ ‬UTV، ‬حيث ‬توّج ‬الشيخ ‬سلطان ‬بن ‬أحمد ‬القاسمي، ‬رئيس ‬مجلس ‬الشارقة ‬للإعلام، ‬رئيس ‬مؤسسة ‬الشارقة ‬للإعلام، المتسابقين ‬الفائزين ‬بالمراكز ‬الثلاثة ‬الأولى ‬ضمن ‬فئة ‬الـ‬ATV، ‬إذ ‬حلّ ‬ كل ‬من ‬الإماراتيين ‬محمد ‬الشامسي ‬بالمركز ‬الأول، ‬ومواطنه ‬منصور ‬أحمد ‬الذي ‬حجز ‬خانة ‬الوصافة، ‬فيما ‬اكتفى ‬جاسم ‬خليفة ‬في ‬ثالث ‬المراكز ‬بعد ‬تنافس ‬كبير ‬قدمه ‬جميع ‬المتسابقين، بينما شهدت منافسات‏‭ ‬فئة ‬الـ‭ ‬UTV، ‬تنافساً ‬كبيراً ‬بين ‬المتسابقين ‬حيث ‬فاز ‬المتسابق ‬الإماراتي ‬حسين ‬الفلاسي، ‬بالمركز ‬الأول، ‬فيما ‬حلّ ‬ مواطنه ‬المتسابق ‬خالد ‬الجفالي ‬بالمركز ‬الثاني، ‬ليأتي ‬سيف ‬المهيري ‬ويقتنص ‬ثالث ‬مراكز ‬الترتيب ‬بثقة ‬وثبات.

وتوج المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجولات السباق التي ضمّت ثلاث منافسات على صعيد فئتيّ الدراجات ‏MX1 ‬و‭ ‬MX2، ‬وفئة ‬المركبات ‬الصحراوية ‬الـ‭ ‬ATV، ‬والـUTV‭‬، ‬حيث ‬انتزع جنوب ‭‬الأفريقي ‬مايكل ‬دوشيرتي ‬المركز ‬الأول ‬ضمن ‬فئة ‬الدراجات ‬الـ‭ ‬MX1بعد ‬أن ‬حقق ‬توقيتاً ‬زمنياً ‬مكنّه ‬من ‬احتلال ‬صدارة ‬الترتيب ‬بجدارة، ‬فيما ‬أعقبه ‬المتسابق ‬البريطاني ‬دانيال ‬هتشينسن ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬الذي ‬أنهى ‬السباق ‬بثقة ‬كبيرة ‬بالفوز، ‬تبعه ‬الاسكتلندي ‬رايان ‬بلير ‬ثالثاً ‬بفارق ‬بسيط ‬عن ‬منافسيه.

وحلّ بالمركز الأول ضمن منافسات فئة الدراجات الـ‏‭ ‬MX2‬البريطاني ‬بين ‬مينزيز، ‬ليأتي ‬الكويتي ‬عبد ‬الله ‬الشطي ‬في المركز الثاني فيما ‬حلّ ‬ ثالثاً ‬الألماني ‬تيكو ‬ليسكيه، ‬الذي ‬أوقع ‬منافسيه ‬في ‬شباك ‬جدارته.

حضر حفل الختام والتتويج كلّ من الشيخ صقر بن محمد‏‭ ‬بن ‬خالد ‬القاسمي، ‬رئيس ‬مجلس ‬الشارقة ‬الرياضي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «المهرجان نقطة جذب واعدة لهواة ومحترفي هذا النوع من السباقات، وقد استطاع وخلال دورة العام الماضي والحالي أن يحوّل صحراء البداير إلى مسرح عالميّ كبير لفت أنظار الإعلام الرياضي لبيئة وطبيعة إمارة الشارقة المتميزة، كما أنه أتاح الفرصة لجموع الشباب لخوض منافسات شريفة مع لاعبين محترفين بما يسمح بتبادل الخبرات فيما بينهم، ويكسبهم إضافات مهمة على صعيد هوايتهم ورياضتهم المفضلة».

وتعد البداير من أهم المناطق الصحراوية في الدولة وإحدى أشهر الوجهات الصحراوية الشتوية، إذ تشتهر المنطقة بكثبانها الرملية المذهلة، وتجتذب سنوياً أعداداً كبيرة من المقيمين والسياح الراغبين في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ورحلات التخييم والسفاري، والقيادة الصحراوية.