هيلي: لن نسمح مجدداً بهجوم كيماوي في سوريا

عواصم (وكالات)

حذرت نيكي هيلي السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، أمس من أن بلادها «لن تسمح مرة أخرى» بتعرض الشعب السوري لاعتداء بالأسلحة الكيماوية، على خلفية الضربات الصاروخية التي نفذتها بلادها على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة لنظام الأسد بريف حمص فجر 7 أبريل الماضي، رداً على الهجوم بغاز قاتل الذي استهدف المدنيين في خان شيخون بريف إدلب.

وفي حديث مع أعضاء السفارة الأميركية بأنقرة أمس، أشادت هيلي بتوفير تركيا الملاذ الآمن لمئات آلاف اللاجئين السوريين الفارين من الصراع. ووصلت هيلي إلى تركيا في زيارة ليومين للتعرف على الأحوال الاجئين السوريين والحاجة للمساعدات.

وفي تطور آخر، أكدت مصادر إعلامية محلية، أن قوات التحالف الدولي المناهض «لداعش» نفذت عملية إنزال جوي جديدة استهدفت مواقع للتنظيم الإرهابي في منطقة الحمضية بمحيط البوكمال في ريف دير الزور، مسفرة عن مقتل 8 إرهابيين، فيما سارع الإرهابيون إلى استنفار مقاتليهم لتفخيخ الرطق وحفر الخنادق لتحصين مدينة البوكمال القريبة من الحدود العراقية.

وكانت تقارير صحفية أميركية قد نقلت عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» تأكيدها أن المئات من قادة ومسؤولي إدارة التنظيم الإرهابي، قد فروا من الرقة معقلهم الرئيس في سوريا، ليتمركزوا في البوكمال والميادين جنوب شرق دير الزور، خاصة بعد عملية الإنزال الأميركية التي جرت منتصف أبريل الماضي، ودكت نقاط إمداد ومخازن أسلحة، موقعة أيضاً العديد من القتلى «الدواعش».