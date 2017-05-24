100 جريح في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

علاء المشهراوي، وكالات (غزة)

أصيب 100 فلسطيني بجروح وحالات اختناق في المواجهات التي شهدتها رام الله والخليل ونابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة امس الأول بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلال المظاهرات التي انطلقت إسناداً لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال المتواصل لليوم الـ37 على التوالي.

وقالت طواقم الإسعاف، إن الإصابات كانت 8 بالرصاص الحي، و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و64 جراء استنشاق الغاز، و8 إصابات نتيجة حروق أو سقوط.

وواصل 1800 أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام (معركة الحرية والكرامة) للمطالبة بوقف سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وتحسين أوضاع اعتقالهم غير الإنسانية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن كافة السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الأسرى المضربون وأقسام العزل التي يتواجدون فيها تحولت إلى مستشفيات ميدانية نتيجة التدهور الصحي الخطير على أوضاعهم، وأن جزءاً كبيراً من الأسرى نقلوا إلى مستشفيات مدنية بسبب خطورة حالتهم، وأضاف انه بعد 37 يوما من الإضراب المتواصل بدأ الأسرى يصارعون الموت، محذرا من سقوط شهداء في صفوف الأسرى، ومتهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها تستهدف إيقاع ضحايا في صفوف المضربين مستهترة بحياتهم وصحتهم وبكل الجهود الدولية والفلسطينية المبذولة من اجل الاستجابة لمطالبهم العادلة.

من جهة ثانية، أصيب شاب فلسطيني من طولكرم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس بزعم طعنه شرطياً في مدينة نتانيا. كما أصيبت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال عند مدخل سلواد شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال بالتعاون مع جهاز «الشاباك» شاباً فلسطينياً في القدس بذريعة نيته تنفيذ عملية في تل أبيب أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتم تحويله للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من أنحاء مختلفة في القدس، هم محمد صلاح أبو دهيم، واسلام أيمن عويسات، ومحمد زيداني، وسماح سرحان، ومحمد كايد الرجبي وسعيد الباسطي.