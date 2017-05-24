مصر: نحترم سيادة السودان ولا نتدخل في شؤونه

القاهرة (د ب أ)

أكدت مصر، أمس، أنها تحترم سيادة السودان على أراضيه، وأنها لم ولن تتدخل يوماً في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها، وذلك تعقيبا على ما تم تداوله إعلامياً من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد في دارفور. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له، على أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير، لاسيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق.

وأضاف بأن القاصي والداني يعلم جيدا أن مصر كانت الداعم الرئيس لوحدة السودان شمالاً وجنوباً، وأنها بذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان قبل الاستقلال. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن الأسف لإطلاق مثل تلك الاتهامات، في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها على مدار قرابة الخمسة عشر عاما للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية ومحاولات فرض العقوبات على المسؤولين السودانيين وإدانة السودان في المنظمات والمحافل الدولية، موضحاً أن مصر شاركت في جميع مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية، وأن لديها قوات على الأرض حالياً ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور.