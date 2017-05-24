الزياني يشيد بمسيرة العمل الخليجي المشترك

الرياض (وام)

احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة قبل الماضية بذكرى مرور 36 عاما لتأسيس مجلس التعاون برعاية وحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي والدول الصديقة المعتمدين لدى الرياض والوجهاء والأعيان والإعلاميين. وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في بداية الحفل رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على مرور 36 عاما على تأسيس منظومة مجلس التعاون الطموحة المباركة معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز لما أنجزته مسيرة مجلس التعاون من خطوات متقدمة على طريق التعاون والترابط والتكامل. وقال إن هذه المناسبة العظيمة فرصة لاستذكار تاريخ مسيرة خيرة مباركة قادها القادة المؤسسون نحو الرفعة والعزة والمنعة وسطروا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة أروع معاني التضامن والتكاتف حماية للأوطان ودفاعا عن السيادة والاستقلال وتطلعا إلى المستقبل المشرق للشعوب.. معربا عن فخره واعتزازه بما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات بارزة رسخت الترابط والتكامل بين دول المجلس وعززت مكانة مجلس التعاون على الساحة الدولية بفضل من الله وحكمة قادة دول المجلس الكرام.

وأكد الأمين العام عزم وتصميم قادة دول مجلس التعاون على أن يبقى مجلس التعاون واحة أمن واستقرار ورخاء وازدهار مشيرا إلى أن مجلس التعاون ورغم التحديات والصراعات الدامية التي تحيط به تمكن من مواجهة مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وهو يقف اليوم شامخا بإنجازاته ونجاحاته ومكانته الإقليمية والدولية. وأوضح الزياني أن مجلس التعاون يتطلع إلى القيام بدوره كاملاً في الحفاظ على مكتسبات وانجازات ومصالح دوله ومواطنيه وحماية أمنهم واستقرارهم والعمل مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والحليفة في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وإعادة الاستقرار والسلم إلى منطقة الشرق الأوسط الحيوية.

... ويثمن جهود الداخلية البحرينية في التصدي للإرهاب

الرياض (وام)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود الدؤوبة والمميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين لملاحقة المخالفين للقانون حماية لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وقال إن العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز وما أسفرت عنه من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين والهاربين من وجه العدالة اثبتت كفاءتها وجاهزيتها واستعدادها التام لأداء واجبها الوطني في الحفاظ على سلامة وأمن مملكة البحرين ووضع حد لانتهاك القوانين المرعية من قبل عناصر ارهابية لا تريد لمملكة البحرين خيرا، وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.