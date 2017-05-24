هدوء حذر في تطاوين التونسية

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

سادت حالة من الهدوء الحذر في تطاوين جنوب تونس أمس عقب يوم مشحون بأعمال العنف والشغب أمس الأول أدت إلى وفاة شخص وجرح آخرين. وسيطرت حالة الهدوء على أغلب مناطق ولاية تطاوين منذ مساء أمس الأول بعد مواجهات استمرت لساعات النهار بين محتجين وقوات الأمن شابتها عمليات تخريب وحرق لمنشآت أمنية وعمومية. وعادت الحركة إلى شوارع مدينة تطاوين مقر الولاية إلى طبيعتها بشكل تدريجي، حيث فتحت المحلات التجارية والمدارس أبوابها. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن اغلب المصابين من المحتجين غادروا المستشفى الجهوي باستثناء 10 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج وحالتهم ليست بالخطيرة.

ونظمت التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية في قفصة وسيدي بوزيد أمس مسيرة سلمية جابت شوارع المدينتين وصولا أمام مقري المحافظتين. وعبّر المشاركون في المسيرتين عن مساندتهم لاعتصام «الكامور»، كما ندّدوا أيضاً بالتعامل الأمني مع المحتجين.

وأفاد عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكري الذويبي أنّ الرابطة أطلقت مبادرة للتهدئة والحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وتم ظهر أمس الثلاثاء، تشييع جثمان الشاب، أنور السكرافي الذي توفي أمس الأول الاثنين خلال الموجهات التي اندلعت بين محتجين وقوات الأمن بمنطقة «الكامور»، إلى مثواه الأخير بمقبرة في موطنه مدينة البئر الأحمر بمحافظة تطاوين.

وقد شاركت أعداد غفيرة من مواطني مدينة تطاوين والبئر الأحمر والمحافظات المجاورة في تشييع جثمان الفقيد وذلك بعد تأبينه في ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين.