«رباعية ليبيا» ترحب بلقاء السراج وحفتر في أبوظبي

بروكسل (وكالات)
رحبت الرباعية الدولية حول ليبيا، في ختام اجتماعها أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، باللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر في أبوظبي يومي 2 و3 مايو الجاري. وناقشت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، المستجدات في ليبيا، ويعتبر اجتماع بروكسل الثاني من نوعه، أما الأول فقد عقد بالقاهرة في 18 مارس الماضي.
وأعادت المجموعة الرباعية تأكيد التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، مع تجديد دعوتها إلى التوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية الموجودة خارج الاتفاق السياسي الليبي. وأكدت المجموعة الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية بقيادة ليبية، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على رفضها للتهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية، وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
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واستمرت المجموعة الرباعية في تشجيع الأطراف الليبية كافة على الانخراط في حوار بنّاء وشامل بغية تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل. ورحبت المجموعة بالجهود كافة، وبالتقدم المشجع الناتج عن اللقاءات الأخيرة بين أصحاب المصلحة الليبيين، خاصة اللقاء بين رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر في أبوظبي يومي 2 و3 مايو الجاري، وبين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة في روما يوم 21 أبريل الماضي. وأعربت المجموعة الرباعية عن تقديرها للجهود الإقليمية المتواصلة لدعم العملية السياسية الليبية، ورحبت بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر يوم 8 مايو الجاري والذي أعاد تأكيد دعم حل سياسي شامل على أساس الاتفاق السياسي الليبي. من جهة أخرى أكد كوبلر، أمس من بروكسل، أن مذبحة براك الشاطئ التي ارتكبتها ميليشيات مسلحة الأسبوع الماضي بحق عناصر من الجيش الليبي قد ترقى إلى جرائم حرب. وكان كوبلر دان يوم الجمعة الماضي، الهجوم الذي استهدف، الخميس، قاعدة براك الشاطئ الجوية، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، محذراً من نشوب نزاع خطير جراء هذا الاعتداء.
وقال كوبلر، في بيان مقتضب أورده موقع البعثة الأممية: «إن هذا الهجوم الشرس يقوض الجهود السياسية، وإنني أشعر بالغضب إزاء التقارير عن وقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيون، والتقارير التي تشير إلى احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة. وتشكل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية».