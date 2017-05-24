العالم يتحد بإدانة الهجوم الإرهابي

عواصم (وكالات)

دانت العديد من الدول، أمس، حادث الانفجار الذي وقع في قاعة للاحتفالات بمدينة مانشستر الليلة قبل الماضية الماضية، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً، وإصابة 59 آخرين.

وقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعازيه في ضحايا هجوم مانشستر، قائلاً: «إن مدبري الهجوم «أشرار خاسرون في الحياة»». وقال ترمب الذي صرح بعد محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية: «إن الولايات المتحدة «متضامنة تماماً» مع الشعب البريطاني». وأوضح البيت الأبيض أن ترامب عرض مساعدة بلاده في التحقيق بالهجوم، وأضاف أن ماي وترامب «اتفقا على أن هذا الهجوم الذي استهدف أطفالاً مراهقين تجمعوا مع أصدقائهم في مناسبة سعيدة، كان وحشياً ومشيناً».

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون عن «صدمته وحزنه الشديد» بعد اعتداء مانشستر، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي: «إن الرئيس ماكرون يعرب عن صدمته وحزنه الشديد للاعتداء الدامي الذي استهدف حفلاً موسيقياً في مدينة مانشستر البريطانية»، متعهداً بمواصلة الحرب ضد الإرهاب بالتعاون مع الحكومة البريطانية.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب: «إن الحكومة وجهت تعليمات لمنظمي الفعاليات الرياضية والثقافية في البلاد بشأن الإجراءات الأمنية التي ينبغي اتباعها بعد هجوم مانشستر». وأوضح كولومب: «أصدرنا عدداً من التعليمات لمنظمي المناسبات الثقافية والرياضية لضمان أفضل حماية لمواطنينا في أي مكان»، وأضاف: «إن مذكرة حكومية ستوزع على قادة الشرطة بشأن هذه الإجراءات».