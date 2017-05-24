الإمارات تدين اعتداء مانشستر وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حفلاً في مدينة مانشستر مساء أمس الأول، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها هذا العمل الإرهابي الجبان الذي أوقع عدداً من الضحايا الأبرياء، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة البريطانية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا والحكومة والشعب البريطاني الصديق جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
|
ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً واستنكاراً خليجياً وعربياً واسعاً، حيث أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للحادث. ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني الحادث بأنه «جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وتبرهن على حاجة المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان». وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع المملكة المتحدة لحماية أمنها واستقرارها.
|