الإمارات تدين اعتداء مانشستر وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حفلاً في مدينة مانشستر مساء أمس الأول، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها هذا العمل الإرهابي الجبان الذي أوقع عدداً من الضحايا الأبرياء، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة البريطانية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا والحكومة والشعب البريطاني الصديق جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، أكدت سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة سلامة جميع مواطني الدولة الموجودين في مدينة مانشستر، وقال سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة في تصريح أمس: إن جميع مواطني الدولة الموجودين في مدينة مانشستر بخير وأمان بعد الأحداث الإرهابية المؤسفة التي تعرضت لها المدينة، مشيراً إلى أن فريق عمل السفارة في لندن والملحقيات التابعة قامت بجهود مكثفة لمتابعة أحوال المواطنين مما تطلب بعض الوقت. وأهابت سفارة الدولة بالمواطنين الاتصال بها في حال الحاجة إلى خدمات طارئة، داعياً الله العلي القدير بان يحفظ دولتنا ومواطنيها من كل مكروه أينما وجدوا.

ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً واستنكاراً خليجياً وعربياً واسعاً، حيث أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للحادث. ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني الحادث بأنه «جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وتبرهن على حاجة المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان». وأكد الزياني تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع المملكة المتحدة لحماية أمنها واستقرارها.