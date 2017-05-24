إجراءات أمنية مشددة في بعض المدن الأوروبية

عواصم (وكالات)

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، أمس، إن التهديد الإرهابي في بلاده سيظل دون تغيير عند المستوى الثالث على مؤشر مكون من أربع درجات. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جامبون أوردته وسائل إعلام محلية في معرض تعليقه على هجوم مانشستر.

وأوضح جامبون أن «الإرهابيين يركزون بصورة متزايدة على الأهداف السهلة، مثل الحفلات أو الأماكن الذي يحتشد فيها الكثير من الأشخاص». وأعرب عن اعتقاده بأن إجراءات الأمن البريطانية لم تفشل في مانشستر، مؤكداً أنه «من الصعب للغاية التواجد في كل مكان وتوقع كل شيء». هذا واستبقت السلطات الأمنية البلجيكية اعتداء مانشستر بتعبئة قوات أمنية إضافية من أجل تأمين حماية قمة حلف شمال الأطلسي والتي سيحضرها لأول مرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يصل مساء اليوم، حيث تم نشر مايزيد على ألفين من رجال الشرطة في بلجيكا لتأمين فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، إن الحكومة وجهت تعليمات لمنظمي الفعاليات الرياضية والثقافية في البلاد بشأن الإجراءات الأمنية التي ينبغي اتباعها بعد هجوم مانشستر. وقال كولومب في تصريح نقله التلفزيون «أصدرنا عدداً من التعليمات لمنظمي المناسبات الثقافية والرياضية لضمان أفضل حماية لمواطنينا في أي مكان». وأضاف أن مذكرة حكومية ستوزع على قادة الشرطة بشأن هذه الإجراءات.

وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه لا توجد معلومات محددة تفيد باحتمال وقوع هجوم إرهابي يستهدف نهائي بطولة «يوروبا ليغ» المقررة اليوم الأربعاء. وأكد الاتحاد في بيان أنه يعمل مع السلطات المحلية في السويد منذ عدة أشهر لتأمين المباراة، وأخذ بالاعتبار الخطر الإرهابي، مشيراً إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية بعد هجوم الدامي بعاصمة السويد في أبريل الماضي.