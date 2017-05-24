إسبانيا: اعتقال مغربيين لاتهامهما بالإرهاب

مدريد (وكالات)

أعلنت إسبانيا أمس اعتقالها مواطنين مغربيين في العاصمة مدريد على خلفية اتهامهما بالتحضير لتنفيذ أعمال إرهابية انتحارية. وقال وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن المعتقلين (22 عاماً) و(43 عاماً) كانا يشكلان خلية «على درجة عالية جداً من التطرف»، موضحة أن الخلية كانت تتابع بشكل كبير كل محتويات تنظيم «داعش» على الإنترنت للتشبع بفكره المتطرف. وأضاف البيان أنهما كانا قد تعلما كيفية صنع عبوات ناسفة وكانا على استعداد لارتكاب هجمات إرهابية على التراب الأوروبي على غرار هجمات سابقة في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا. وأوضح أن العملية الأمنية التي تمت بإشراف المحكمة العليا ما زالت مفتوحة فيما يتم حالياً تفتيش منزلي المعتقلين وأماكن عملهما.