أبرز الاعتداءات في بريطانيا منذ 2005

لندن (أ ف ب)

يعتبر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مانشستر الأحدث في سلسلة اعتداءات شهدتها بريطانيا في السنوات الأخيرة.

7 يوليو 2005: شهدت بريطانيا 4 اعتداءات منسقة في ساعة الذروة، في ثلاثة من قطارات الأنفاق وحافلة ما أسفر عن سقوط 56 قتيلاً و700 جريح، وتبنت الهجمات مجموعة تابعة لتنظيم «القاعدة».

21 يوليو 2005: فشلت 4 محاولات جديدة لتنفيذ اعتداءات مماثلة ومنسقة داخل مترو وباص في لندن، إذ إن القنابل التي استُخدمت لم تنفجر بسبب خلل في تصنيعها، وبحسب القضاء، فإن سلسلتي الاعتداءات مترابطتان.

30 يونيو 2007: شكّل مطار غلاسكو الواقع في جنوب غرب اسكتلندا هدفاً لمحاولة اعتداء، عندما صدمت سيارة مشتعلة وممتلئة بالغاز والوقود والمسامير مبنى المطار من دون أن تنفجر، وكان هندي يقود الشاحنة، وقد أصيب إصابة بالغة بعد أن كان صب على نفسه الوقود.