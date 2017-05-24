السعودية تدشن مشروعاً لإعادة تأهيل 2000 طفل متأثرين بالحرب

الرياض (وام)

دشنت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل عدد من الأطفال اليمنيين المجندين المتأثرين بالحرب ودمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس وذلك بمقر المركز بالرياض. ويسعى المشروع لإعادة تأهيل 2000 طفل في محافظات عمران وتعز ومأرب والجوف ممن تم تجنيدهم أو ممن تأثروا بالحرب وإعادة دمجهم في المجتمع واكتشاف مواهبهم وتوعية أولياء أمور الأطفال بمخاطر تجنيد الأطفال عبر إقامة فعاليات عدة تتمثل بإقامة دورة تأهيلية للأطفال في كل محافظة مدة شهر يخضع فيها الطفل لتأهيل نفسي عبر مختصين اجتماعيين إضافة إلى تدريبات توعوية لتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وسيقوم المركز ضمن المشروع بتنظيم فعاليات رياضية للأطفال الخاضعين للتدريب ودمجهم مع أطفال طبيعيين وتنظيم رحلات ترفيهية مشتركة بهدف دمجهم في المجتمع مع نظرائهم. وسيتم خلال الدورة التأهيلية تنظيم دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال لنشر ثقافة حقوق الطفل وكيفية حمايتها والتعريف بجريمة تجنيد الأطفال والمخاطر التي يتعرض لها الطفل أثناء التجنيد أو النزوح كما يتم إلحاق الأطفال المنقطعين عن الدراسة بمدارسهم وتوفير مستلزمات الدراسة لهم. وأوضح مدير إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الرويلي أن المشروع يغطي أربع محافظات ويأتي ضمن نظرة المركز الشاملة للحفاظ على المجتمع اليمني بكل مستوياته.