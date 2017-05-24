القضاء على 7 من عناصر القاعدة بعملية لقوات أميركية خاصة في مأرب

صنعاء، واشنطن (الاتحاد - وكالات)

أعلن الجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، مقتل سبعة من مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن في عملية لمكافحة الإرهاب تتيح الحصول على معلومات بشأن قدرات التنظيم الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية أن سبعة من مقاتلي «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» قتلوا في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات أميركية خاصة في محافظة مأرب شرق اليمن، مشيراً إلى أن «غارات من هذا النوع تتيح بمعرفة مواقع تنظيم ‫القاعدة‬ في جزيرة العرب وقدراته ونواياه، ما يسمح لنا مواصلة مطاردته وإضعافه».

وذكر البيان أن القوات الأميركية استخدمت «أسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة» خلال العملية التي استهدفت مواقع بمنطقة الحثلة ببلدة الجوبة وسط مأرب المحافظة القبلية الغنية بالنفط وتبعد 173 كيلومتراً عن شرق صنعاء.

وقال مسؤول محلي في مأرب، وهو أيضاً وجيه قبلي، لـ»الاتحاد» طالباً عدم ذكر اسمه: إن طائرات من دون طيار ومقاتلات أباتشي حلقت في وقت مبكّر أمس في سماء منطقة الحثلة قبل أن تقصف ثلاثة منازل ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم الشيخ القبلي ناصر علي الأعذل، وإصابة خمسة آخرين. ورفض المسؤول المحلي تأكيد أو نفي ارتباط المستهدفين في الهجوم الأميركي بتنظيم القاعدة الذي ينشط في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في البلاد، لكنه انتقد تنفيذ الغارة قائلاً إنه «كان بالإمكان مطالبة القبائل المحلية بتسليم العناصر المتطرفة للدولة»، حسب تعبيره.

وأكد بيان الجيش الأميركي أن العملية جرت بدعم من الحكومة اليمنية وبالتعاون مع «حلفائنا العرب»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة «من خلال محاربة المنظمات الإرهابية المعروفة مثل تنظيم ‫القاعدة‬ في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن مقراً له وتعتبره واشنطن أخطر فروع التنظيم العالمي.

وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، بعدما طلبا عدم الكشف عن اسميهما، بشكل منفصل: إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأميركية وإن الغارة نفذت على بعد نحو 40-45 كيلومترا إلى الشمال من موقع غارة أميركية أخرى في أواخر يناير أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتطرفين ومصرع جندي أميركي واحد مع سقوط ضحايا مدنيين. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه لا توجد أنباء عن إصابات بين المدنيين في الغارة الأميركية أمس الثلاثاء. ونفذ الجيش الأميركي أكثر من 80 ضربة في اليمن ضد متشددي القاعدة منذ فبراير خلفت عشرات القتلى والمصابين.