دوام رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً للجهات الاتحادية

دبي (وام)
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما خاصا بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك - وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وعلى نص الفقرة الثانية بالمادة رقم 100 من اللائحة.
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