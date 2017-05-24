دوام رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً للجهات الاتحادية

دبي (وام)

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما خاصا بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك - وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وعلى نص الفقرة الثانية بالمادة رقم 100 من اللائحة.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت الهيئة شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.