«الأبيض الصغير» في «الدولية الرباعية»

دبي (الاتحاد)

شهد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، التدريبات الصباحية لمنتخب الناشئين مواليد 2001 و2002، ضمن المعسكر الداخلي لـ«الأبيض الصغير»، في مقر اتحاد الكرة بدبي، الذي بدأ قبل ثلاثة أيام بمشاركة 37 لاعباً، تم استدعاؤهم من المدرب الكرواتي فيردو ميلين، ضمن العمل المستمر من إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة لمنتخباتنا الوطنية.

والهدف الأساسي للمعسكر، يتمثل في قيام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ميلين، ومساعده الوطني عبد الرحمن الحداد، بالمقارنة بين اللاعبين لانتقاء الأفضل منهم، من خلال القائمة الموسعة المستدعاة، لإعداد قائمة مصغرة تمثل الإمارات في تصفيات آسيا للشباب التي ستقام في أكتوبر 2019.

حضر التدريبات الصباحية لـ«الأبيض الصغير» محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، وعبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، وراشد عامر البدواوي رئيس قسم مراكز التدريب في الاتحاد.

وشكر عبيد مبارك الشامسي، رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على تواصلهم الدائم ووقوفهم على احتياجات المنتخبات الوطنية وتجهيزها للاستحقاقات القادمة بما يضمن تأهيل هذه المنتخبات بالصورة المثالية التي تمكنها من المنافسة على مستوى المنطقة والقارة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الدولية المختلفة.