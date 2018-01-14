تطبيق تقنية الفيديو في دورينا آخر فبراير

معتز الشامي (دبي)
يدور الجدل حول الموعد الرسمي لتنفيذ تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي، خاصة أن رئيس الاتحاد أكد في أغسطس الماضي، ضرورة التطبيق مع بداية الموسم الجاري، وتأخر ذلك لأسباب عدة، واكتفت لجنة الإشراف على المشروع، بتجارب غير رسمية، حتى يتعود الأطقم على الآلية الجديدة التي ينتظر تنفيذها في دورينا قبل نهاية الموسم الجاري.
وعلمت «الاتحاد» أن لجنة الحكام استقرت على اختيار شركة أوروبية تتولى إدارة منظومة تقنية الفيديو في مباريات دورينا، على أن يكون التطبيق خلال 5 أسابيع على أقصى تقدير، ما يعني أواخر فبراير المقبل، وكشفت مصادر باتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة تمسك بضرورة ظهور التجربة خلال الموسم الجاري، بعدما تم الإعلان عن ذلك رسمياً، رغم أن خطوات التطبيق الفعلي تحتاج إلى وقت ومراحل عدة، تستغرق وحدها ما يصل إلى 4 أشهر على أقل تقدير، من التجارب والتحضيرات وغيرها من الأمور التجهيزية والإدارية واللوجستية.
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فيما طلبت لجنة الحكام باتحاد الكرة، من الشركة الأوروبية، ضرورة توفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ النقل بتقنية الفيديو، وردت الشركة بالتأكيد على توفير 3 سيارات مجهزة بالكامل، بكل ما يلزم من الكاميرات الخاصة التي يتم استخدامها في تلك التقنية، وهو ما يعني إمكانية التطبيق في 3 مباريات باليوم، حيث يتم تطبيق التقنية في جميع المباريات، منذ بدء وصول المعدات اللازمة خلال الأسابيع المقبلة، وانطلاق التنفيذ الرسمي بعد مرحلة سريعة من التجارب.
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