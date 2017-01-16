ثروة أغنى 8 أشخاص في العالم تعادل ما يملكه نصف البشرية

قالت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير صدر اليوم الاثنين إن ثمانية أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة.
ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس أشار تقرير أوكسفام إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعاً من ذي قبل مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقراً من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدراً سابقاً.
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وتبني أوكسفام حساباتها على بيانات بنك كريدي سويس السويسري ومجلة فوربز. والأشخاص الثمانية التي وردت أسماؤهم في التقرير هم بيل جيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت وأمانسيو أورتيجا مؤسس مجموعة إنديتيكس والمستثمر المخضرم وارين بافيت والمكسيكي كارلوس سليم وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي ومارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ولاري اليسون مؤسس شركة أوراكل ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج.
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