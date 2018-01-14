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«دكة منقوصة» للمرة الثانية

ثاني أقل حصاد للجزيرة في «المحترفين»
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تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018

عماد النمر (عجمان)

للمباراة الثانية على التوالي، خاض الجزيرة مبارياته في دوري الخليج العربي بـ«دكة منقوصة»، وفي أعقاب الخسارة في المباراة المؤجلة أمام الوحدة، التي خسرها الجزيرة 2-4 على ملعبه، وشهدت تواجد ستة لاعبين «الدكة»، تقلص العدد إلى خمسة فقط في مباراة عجمان أمس الأول في «الجولة 12»، وحسمت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بدا من اللافت العدد الكبير لغيابات الأساسيين في قائمة «فخر أبوظبي»، التي ضمت السباعي علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، خلفان مبارك، بوصوفة، راشيدوف، في الوقت الذي تواجد فيه خمسة لاعبين فقط ممثلين في عبدالرحمن العامري، أحمد فوزي، حميد أحمد، زايد العامري، وسالم علي.

ووضع التعادل أمام «البرتقالي» الذي يعد الرابع لحامل لقب الدوري، خلال الموسم الحالي، الجزيرة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وهو ثاني أقل رصيد من النقاط للفريق في دوري المحترفين بنهاية «الجولة 12»، بعد الموسم الأسوأ في 2015- 2016، الذي شهد حصد الفريق لـ14 نقطة فقط بنهاية «الجولة 12».

ولأن الغيابات المؤثرة هي العنوان الأبرز للمباراة، فإن «البرتقالي» غاب عنه 4 لاعبين أساسيين، هم محمد سبيل وموديبو مايجا وحسين عبد الرحمن والحارس علي الحوسني، ونتيجة لهذه الغيابات تأثر كل فريق سلبياً وظهر ذلك واضحاً من الأداء في المستطيل الأخضر، ومن اللافت للنظر أن دكة الجزيرة من شباب أكاديمية النادي، وأصغرهم أحمد فوزي «16 عاماً»، وشارك في الشوط الثاني وأشاد به المدرب في أول ظهور له مع الفريق الأول.

ورغم أن عجمان تسيد الشوط الأول بالكامل، والمسيطر على مجريات المباراة والأكثر استحواذاً على الكرة، فقد افتقد اللاعب الهداف، بعدما غاب باقي اللاعبين عن الظهور في المشهد خاصة المهاجمين إديلسون وبكاري كونيه، ورغم وجود فرص عدة، فإنها لم ترتق للخطورة التي من خلالها يمكن التسجيل، واللافت أن من أحرز هدف عجمان هو المدافع راشد مال لله، ما يوضح تواضع المنظومة الهجومية لـ«البرتقالي».

على الجانب الآخر لم يظهر الجزيرة في الصورة طوال الشوط الأول، إلا في تسديدة واحدة لأحمد العطاس، واستمر الأمر على المنوال نفسه حتى نصف الساعة الأخير التي نشط فيها الجزيرة بفضل تغييرات المدرب عندما دفع باللاعبين الشباب، وظهر الفريق بصورة أفضل، وشكل خطورة حقيقية على مرمى عجمان، حتى أدرك التعادل قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.واعترف المدربان لأن الأداء تأثر بالغيابات، وأهم أسباب هبوط مستوى المباراة عموماً، وكان الأكثر تأثراً هو الجزيرة الذي لم يتذوق طعم الفوز منذ مشاركته في مونديال الأندية حيث خسر من الوحدة 2 - 4، وتعادل مع عجمان في أولى مباريات الدور الثاني، وهو مؤشر كبير لتراجع مستوى حامل اللقب، ما أدى بالمدرب الهولندي تين كات لرفع الراية البيضاء مبكراً بخصوص المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، حيث أكد أن سباق الفوز ببطولة الدوري انتهى بالنسبة للجزيرة، وعليهم من الآن التركيز في البطولات المقبلة، بعد اكتمال صفوف الفريق بعناصره الرئيسية التي غابت في الفترة الأخيرة، حيث ينتظر الجزيرة منافسات كأس رئيس الدولة وكأس السوبر والمشاركة في دوري أبطال آسيا، ... المزيد
     
 

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