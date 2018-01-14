ثاني أقل حصاد للجزيرة في «المحترفين»

عماد النمر (عجمان)

للمباراة الثانية على التوالي، خاض الجزيرة مبارياته في دوري الخليج العربي بـ«دكة منقوصة»، وفي أعقاب الخسارة في المباراة المؤجلة أمام الوحدة، التي خسرها الجزيرة 2-4 على ملعبه، وشهدت تواجد ستة لاعبين «الدكة»، تقلص العدد إلى خمسة فقط في مباراة عجمان أمس الأول في «الجولة 12»، وحسمت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بدا من اللافت العدد الكبير لغيابات الأساسيين في قائمة «فخر أبوظبي»، التي ضمت السباعي علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، خلفان مبارك، بوصوفة، راشيدوف، في الوقت الذي تواجد فيه خمسة لاعبين فقط ممثلين في عبدالرحمن العامري، أحمد فوزي، حميد أحمد، زايد العامري، وسالم علي.

ووضع التعادل أمام «البرتقالي» الذي يعد الرابع لحامل لقب الدوري، خلال الموسم الحالي، الجزيرة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وهو ثاني أقل رصيد من النقاط للفريق في دوري المحترفين بنهاية «الجولة 12»، بعد الموسم الأسوأ في 2015- 2016، الذي شهد حصد الفريق لـ14 نقطة فقط بنهاية «الجولة 12».

ولأن الغيابات المؤثرة هي العنوان الأبرز للمباراة، فإن «البرتقالي» غاب عنه 4 لاعبين أساسيين، هم محمد سبيل وموديبو مايجا وحسين عبد الرحمن والحارس علي الحوسني، ونتيجة لهذه الغيابات تأثر كل فريق سلبياً وظهر ذلك واضحاً من الأداء في المستطيل الأخضر، ومن اللافت للنظر أن دكة الجزيرة من شباب أكاديمية النادي، وأصغرهم أحمد فوزي «16 عاماً»، وشارك في الشوط الثاني وأشاد به المدرب في أول ظهور له مع الفريق الأول.

ورغم أن عجمان تسيد الشوط الأول بالكامل، والمسيطر على مجريات المباراة والأكثر استحواذاً على الكرة، فقد افتقد اللاعب الهداف، بعدما غاب باقي اللاعبين عن الظهور في المشهد خاصة المهاجمين إديلسون وبكاري كونيه، ورغم وجود فرص عدة، فإنها لم ترتق للخطورة التي من خلالها يمكن التسجيل، واللافت أن من أحرز هدف عجمان هو المدافع راشد مال لله، ما يوضح تواضع المنظومة الهجومية لـ«البرتقالي».