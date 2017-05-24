كيروس بطل «روكو فورتي» الإيطالية

دبي (الاتحاد)

توج الإسباني ألفارو كيروس بلقب بطولة روكو فورتي المفتوحة التي أقيمت في صقلية في إيطاليا، ليكسب 166,660 نقطة ويحقق قفزة هائلة في ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، متقدماً 145 مركزاً دفعة واحدة بعد انتقاله من المركز 212 إلى المركز 67.

وحسم كيروس اللقب بعد فوزه على الجنوب أفريقي زاندر لومبارد في الجولة الفاصلة الثانية، ليحصد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً المركز الأول، ويعزز من فرصته للتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية، على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

وفي حال حقق هذا الهدف، ستكون بمثابة عودة عاطفية إلى الحدث المرموق الذي يقام في الإمارات، بالنسبة للاعب المقيم في دبي، منذ تتويجه بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية العام 2011، وهو العام نفسه الذي توج فيه بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك ليحقق وقتها المركز الرابع في (السباق إلى دبي).

وفي منافسات بطولة روكو فورتي، تقدم كيروس في الجولة الأخيرة برصيد سبع ضربات تحت المعدل بعد إحرازه أربع تصويبات (بيردي) في أول ست حفر، ولكن تدهور أداؤه بشكل كبير في الحفر الأخير، حيث قام بإحراز أربع مرات (بوجي)، و(بوجي مزدوج)، ليسمح للومبارد باللحاق به والتساوي معه بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ويلجآن للجولة الفاصلة للحسم، وفيها سجل كلاهما عدداً متساوياً من الضربات في الحفرة رقم 18، لتنطلق جولة فاصلة ثانية حسمها الإسباني بعدما عادل تسديدات الحفرة «بار»، بينما أضاع لومبارد كرته من على بعد 40 ياردة.

وفي بقية النتائج، حقق الصيني هاو تونج لي المركز الثالث ليحصد 62,600 نقطة وينتقل من المركز 65 إلى 55 في ترتيب (السباق إلى دبي)، بينما حصل الإسباني بيب أنجيلز على المركز الرابع ليكسب 50,000 نقطة وينتقل من المركز 89 إلى المركز 72.

وتقاسم الأستراليان ماركوي فريزر وجيسون سكريفنر المركز الخامس ليكسب كل منهما 38,700 نقطة، وانتقل فريزر من المركز 113 إلى المركز 85، بينما انتقل سكرفنر من المركز 73 إلى المركز 66. وحصل الإنجليزي ديفيد هورسي على المركز السابع، لينال 30,000 نقطة لينتقل من المركز 130 إلى 110.

ومازال الإسباني سيرجيو جارسيا في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 2,440,596 نقطة، واحتفظ الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثاني برصيد 1,619,166 نقطة بينما يأتي الإسباني جون راهم في المركز الثالث برصيد 1,509,829 نقطة.