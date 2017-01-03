حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22‏‭ ‬مليار ‬درهم، فيما ‬تعد ‬الموازنة ‬الأكبر ‬في ‬تاريخ ‬الإمارة، ‬حيث ‬تبنت ‬العديد ‬من ‬الأهداف ‬والمؤشرات ‬الاستراتيجية ‬ذات ‬البعد ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والعلمي ‬والثقافي ‬ولعل ‬أبرز ‬هذه ‬الأهداف ‬الاستثمار ‬في ‬البنية ‬التحتية ‬للإمارة ‬وتقديم ‬الدعم ‬الاجتماعي ‬بصيغ ‬وأساليب ‬متنوعة ‬تخدم ‬المواطنين ‬وتعالج ‬احتياجاتهم ‬المعيشية ‬وتضمن ‬لهم ‬المستقبل ‬الزاهر ‬فضلاً ‬عن ‬الاهتمام ‬المتنامي ‬بالموارد ‬والطاقات ‬البشرية ‬المواطنة ‬وتعزيز ‬دورهم ‬في ‬عمليات ‬البناء ‬والتنمية ‬المستدامة، ‬والتي ‬تسعى ‬إلى ‬تحقيقها ‬هذه ‬الموازنة ‬خلال ‬السنة ‬المالية ‬2017، ‬وقد ‬ازدادت إجمالي ‬مخصصات ‬الإنفاق ‬بنسبة ‬مقدارها ‬3% ‬لعام ‬2017 ‬مقارنة ‬بموازنة ‬عام ‬2016.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة: «إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية».

وأضاف: «الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي».

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.